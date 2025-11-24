BiomeAI pris i dag

Sanntids BiomeAI (BIOMEAI) pris i dag er $ 0.0172983, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende BIOMEAI til USD konverteringssats er $ 0.0172983 per BIOMEAI.

BiomeAI rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 102,113, med en sirkulerende forsyning på 5.90M BIOMEAI. I løpet av de siste 24 timene BIOMEAI har den blitt handlet mellom $ 0.0172983(laveste) og $ 0.0172983 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.394381, mens tidenes laveste notering var $ 0.01712127.

Kortsiktig har BIOMEAI beveget seg 0.00% i løpet av den siste timen og -20.82% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

BiomeAI (BIOMEAI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 102.11K$ 102.11K $ 102.11K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 172.98K$ 172.98K $ 172.98K Opplagsforsyning 5.90M 5.90M 5.90M Total forsyning 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Nåværende markedsverdi på BiomeAI er $ 102.11K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BIOMEAI er 5.90M, med en total tilgang på 10000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 172.98K.