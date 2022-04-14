Bingus The Cat (BINGUS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Bingus The Cat (BINGUS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Bingus The Cat (BINGUS) Informasjon Solana’s Favorite Hairless Cat - BING BONG BING BONG Offisiell nettside: https://bingus.me Kjøp BINGUS nå!

Bingus The Cat (BINGUS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Bingus The Cat (BINGUS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 771.64K $ 771.64K $ 771.64K Total forsyning: $ 999.87M $ 999.87M $ 999.87M Sirkulerende forsyning: $ 999.87M $ 999.87M $ 999.87M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 771.64K $ 771.64K $ 771.64K All-time high: $ 0.00942343 $ 0.00942343 $ 0.00942343 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.0007717 $ 0.0007717 $ 0.0007717 Lær mer om Bingus The Cat (BINGUS) pris

Bingus The Cat (BINGUS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Bingus The Cat (BINGUS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BINGUS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BINGUS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BINGUSs tokenomics, kan du utforske BINGUS tokenets livepris!

BINGUS prisforutsigelse Vil du vite hvor BINGUS kan være på vei? Vår BINGUS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BINGUS tokenets prisforutsigelse nå!

