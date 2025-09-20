Bingus The Cat (BINGUS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.00942343 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +0.92% Prisendring (1D) +7.46% Prisendring (7D) -6.33%

Bingus The Cat (BINGUS) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BINGUS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BINGUS er $ 0.00942343, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BINGUS endret seg med +0.92% i løpet av den siste timen, +7.46% over 24 timer og -6.33% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Bingus The Cat (BINGUS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 863.91K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 863.91K Opplagsforsyning 999.87M Total forsyning 999,869,630.53

Nåværende markedsverdi på Bingus The Cat er $ 863.91K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BINGUS er 999.87M, med en total tilgang på 999869630.53. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 863.91K.