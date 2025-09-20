Binemon (BIN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.0469399$ 0.0469399 $ 0.0469399 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +1.32% Prisendring (1D) +6.11% Prisendring (7D) +3.00% Prisendring (7D) +3.00%

Binemon (BIN) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BIN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BIN er $ 0.0469399, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BIN endret seg med +1.32% i løpet av den siste timen, +6.11% over 24 timer og +3.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Binemon (BIN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 294.71K$ 294.71K $ 294.71K Opplagsforsyning 0.00 0.00 0.00 Total forsyning 999,000,000.0 999,000,000.0 999,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Binemon er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BIN er 0.00, med en total tilgang på 999000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 294.71K.