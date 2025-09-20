Bincentive (BCNT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00102489 24 timer lav $ 0.00105244 24 timer høy All Time High $ 0.164582 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -1.04% Prisendring (7D) -3.52%

Bincentive (BCNT) sanntidsprisen er $0.00103066. I løpet av de siste 24 timene har BCNT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00102489 og et toppnivå på $ 0.00105244, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BCNT er $ 0.164582, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BCNT endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.04% over 24 timer og -3.52% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Bincentive (BCNT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 0.00 Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.03M Opplagsforsyning 0.00 Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Bincentive er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BCNT er 0.00, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.03M.