Dagens BinaryDAO livepris er 0.073526 USD. Spor prisoppdateringer for BYTE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BYTE pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens BinaryDAO livepris er 0.073526 USD. Spor prisoppdateringer for BYTE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BYTE pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om BYTE

BYTE Prisinformasjon

BYTE Offisiell nettside

BYTE tokenomics

BYTE Prisprognose

BinaryDAO Logo

BinaryDAO Pris (BYTE)

Ikke oppført

1 BYTE til USD livepris:

$0.073526
0.00%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
BinaryDAO (BYTE) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 21:21:56 (UTC+8)

BinaryDAO (BYTE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.073521
24 timer lav
$ 0.07359
24 timer høy

$ 0.073521
$ 0.07359
$ 3.81
$ 0.073174
-0.00%

-0.07%

-0.63%

-0.63%

BinaryDAO (BYTE) sanntidsprisen er $0.073526. I løpet av de siste 24 timene har BYTE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.073521 og et toppnivå på $ 0.07359, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BYTE er $ 3.81, mens den rekordlave prisen er $ 0.073174.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BYTE endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, -0.07% over 24 timer og -0.63% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BinaryDAO (BYTE) Markedsinformasjon

$ 0.00
--
----

$ 235.48K
0.00
3,202,616.0
Nåværende markedsverdi på BinaryDAO er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BYTE er 0.00, med en total tilgang på 3202616.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 235.48K.

BinaryDAO (BYTE) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på BinaryDAO til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på BinaryDAO til USD ble $ -0.0032422907.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på BinaryDAO til USD ble $ -0.0048317905.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på BinaryDAO til USD ble $ -0.00443239054747082.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-0.07%
30 dager$ -0.0032422907-4.40%
60 dager$ -0.0048317905-6.57%
90 dager$ -0.00443239054747082-5.68%

Hva er BinaryDAO (BYTE)

BinaryDAO is a new DeFi primitive that helps users gain exposure in DeFi yield and deals through it’s native BYTE token, and create exponential value and unmatched upside for BYTE token holders. It achieves this by putting its treasury to work and generate return through liquidity providing, partnering and investing in early-stage projects. BinaryDAO is a Yield DAO, where we grow treasury by investing and providing liquidity in the Metis ecosystem and also offer users the ability to mint BYTE tokens by locking up stablecoins. By staking BYTE, you gain access to the amazing yield generation our team of experts are constantly optimising and managing.

BinaryDAO (BYTE) Ressurs

Offisiell nettside

BinaryDAO Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil BinaryDAO (BYTE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine BinaryDAO (BYTE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for BinaryDAO.

Sjekk BinaryDAOprisprognosen nå!

BYTE til lokale valutaer

BinaryDAO (BYTE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak BinaryDAO (BYTE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BYTE tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om BinaryDAO (BYTE)

Hvor mye er BinaryDAO (BYTE) verdt i dag?
Live BYTE prisen i USD er 0.073526 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BYTE-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BYTE til USD er $ 0.073526. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for BinaryDAO?
Markedsverdien for BYTE er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BYTE?
Den sirkulerende forsyningen av BYTE er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBYTE ?
BYTE oppnådde en ATH-pris på 3.81 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BYTE?
BYTE så en ATL-pris på 0.073174 USD.
Hva er handelsvolumet til BYTE?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BYTE er -- USD.
Vil BYTE gå høyere i år?
BYTE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BYTE prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 21:21:56 (UTC+8)

