BinaryDAO (BYTE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.073521 $ 0.073521 $ 0.073521 24 timer lav $ 0.07359 $ 0.07359 $ 0.07359 24 timer høy 24 timer lav $ 0.073521$ 0.073521 $ 0.073521 24 timer høy $ 0.07359$ 0.07359 $ 0.07359 All Time High $ 3.81$ 3.81 $ 3.81 Laveste pris $ 0.073174$ 0.073174 $ 0.073174 Prisendring (1H) -0.00% Prisendring (1D) -0.07% Prisendring (7D) -0.63% Prisendring (7D) -0.63%

BinaryDAO (BYTE) sanntidsprisen er $0.073526. I løpet av de siste 24 timene har BYTE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.073521 og et toppnivå på $ 0.07359, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BYTE er $ 3.81, mens den rekordlave prisen er $ 0.073174.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BYTE endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, -0.07% over 24 timer og -0.63% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BinaryDAO (BYTE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 235.48K$ 235.48K $ 235.48K Opplagsforsyning 0.00 0.00 0.00 Total forsyning 3,202,616.0 3,202,616.0 3,202,616.0

Nåværende markedsverdi på BinaryDAO er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BYTE er 0.00, med en total tilgang på 3202616.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 235.48K.