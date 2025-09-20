Binance Wrapped BTC (BBTC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 114,729 $ 114,729 $ 114,729 24 timer lav $ 116,961 $ 116,961 $ 116,961 24 timer høy 24 timer lav $ 114,729$ 114,729 $ 114,729 24 timer høy $ 116,961$ 116,961 $ 116,961 All Time High $ 1,893,429$ 1,893,429 $ 1,893,429 Laveste pris $ 9,771.06$ 9,771.06 $ 9,771.06 Prisendring (1H) -0.05% Prisendring (1D) -0.09% Prisendring (7D) +0.70% Prisendring (7D) +0.70%

Binance Wrapped BTC (BBTC) sanntidsprisen er $115,904. I løpet av de siste 24 timene har BBTC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 114,729 og et toppnivå på $ 116,961, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BBTC er $ 1,893,429, mens den rekordlave prisen er $ 9,771.06.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BBTC endret seg med -0.05% i løpet av den siste timen, -0.09% over 24 timer og +0.70% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Binance Wrapped BTC (BBTC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 336.12M$ 336.12M $ 336.12M Opplagsforsyning 0.00 0.00 0.00 Total forsyning 2,900.0 2,900.0 2,900.0

Nåværende markedsverdi på Binance Wrapped BTC er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BBTC er 0.00, med en total tilgang på 2900.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 336.12M.