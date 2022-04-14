Binance Staked SOL (BNSOL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Binance Staked SOL (BNSOL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Binance Staked SOL (BNSOL) Informasjon Binance Staked SOL (BNSOL) represents your staked SOL plus the staking rewards received, in a tradable and transferable form. Ordinary staking would lock up your staked assets, which means you cannot use them for other purposes – it increases a user's opportunity cost. In contrast, BNSOL provides flexibility to sell, transfer, or use the staked SOL position. You can even move BNSOL to a personal wallet and use it outside the Binance platform whilst still earning rewards. BNSOL accumulates staking rewards through the BNSOL:SOL conversion rate on Binance SOL Staking, even when it is used in other Binance products or external DeFi applications for additional yield opportunities. Offisiell nettside: https://www.binance.com/en/solana-staking Kjøp BNSOL nå!

Binance Staked SOL (BNSOL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Binance Staked SOL (BNSOL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.95B $ 2.95B $ 2.95B Total forsyning: $ 11.83M $ 11.83M $ 11.83M Sirkulerende forsyning: $ 11.83M $ 11.83M $ 11.83M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.95B $ 2.95B $ 2.95B All-time high: $ 297.96 $ 297.96 $ 297.96 All-Time Low: $ 100.21 $ 100.21 $ 100.21 Nåværende pris: $ 249.05 $ 249.05 $ 249.05 Lær mer om Binance Staked SOL (BNSOL) pris

Binance Staked SOL (BNSOL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Binance Staked SOL (BNSOL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BNSOL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BNSOL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BNSOLs tokenomics, kan du utforske BNSOL tokenets livepris!

