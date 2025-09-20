Binance Staked SOL (BNSOL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 253.29 $ 253.29 $ 253.29 24 timer lav $ 266.1 $ 266.1 $ 266.1 24 timer høy 24 timer lav $ 253.29$ 253.29 $ 253.29 24 timer høy $ 266.1$ 266.1 $ 266.1 All Time High $ 297.96$ 297.96 $ 297.96 Laveste pris $ 100.21$ 100.21 $ 100.21 Prisendring (1H) -0.23% Prisendring (1D) -3.22% Prisendring (7D) -1.15% Prisendring (7D) -1.15%

Binance Staked SOL (BNSOL) sanntidsprisen er $256.64. I løpet av de siste 24 timene har BNSOL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 253.29 og et toppnivå på $ 266.1, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BNSOL er $ 297.96, mens den rekordlave prisen er $ 100.21.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BNSOL endret seg med -0.23% i løpet av den siste timen, -3.22% over 24 timer og -1.15% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Binance Staked SOL (BNSOL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.02B$ 3.02B $ 3.02B Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.03B$ 3.03B $ 3.03B Opplagsforsyning 11.78M 11.78M 11.78M Total forsyning 11,808,252.29049289 11,808,252.29049289 11,808,252.29049289

Nåværende markedsverdi på Binance Staked SOL er $ 3.02B, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BNSOL er 11.78M, med en total tilgang på 11808252.29049289. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.03B.