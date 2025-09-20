Dagens Binance Staked SOL livepris er 256.64 USD. Spor prisoppdateringer for BNSOL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BNSOL pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Binance Staked SOL livepris er 256.64 USD. Spor prisoppdateringer for BNSOL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BNSOL pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Binance Staked SOL Logo

Binance Staked SOL Pris (BNSOL)

Ikke oppført

1 BNSOL til USD livepris:

$256.8
$256.8$256.8
-3.30%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Binance Staked SOL (BNSOL) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 09:54:45 (UTC+8)

Binance Staked SOL (BNSOL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 253.29
$ 253.29$ 253.29
24 timer lav
$ 266.1
$ 266.1$ 266.1
24 timer høy

$ 253.29
$ 253.29$ 253.29

$ 266.1
$ 266.1$ 266.1

$ 297.96
$ 297.96$ 297.96

$ 100.21
$ 100.21$ 100.21

-0.23%

-3.22%

-1.15%

-1.15%

Binance Staked SOL (BNSOL) sanntidsprisen er $256.64. I løpet av de siste 24 timene har BNSOL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 253.29 og et toppnivå på $ 266.1, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BNSOL er $ 297.96, mens den rekordlave prisen er $ 100.21.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BNSOL endret seg med -0.23% i løpet av den siste timen, -3.22% over 24 timer og -1.15% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Binance Staked SOL (BNSOL) Markedsinformasjon

$ 3.02B
$ 3.02B$ 3.02B

--
----

$ 3.03B
$ 3.03B$ 3.03B

11.78M
11.78M 11.78M

11,808,252.29049289
11,808,252.29049289 11,808,252.29049289

Nåværende markedsverdi på Binance Staked SOL er $ 3.02B, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BNSOL er 11.78M, med en total tilgang på 11808252.29049289. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.03B.

Binance Staked SOL (BNSOL) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Binance Staked SOL til USD ble $ -8.5391523832689.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Binance Staked SOL til USD ble $ +73.0673841280.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Binance Staked SOL til USD ble $ +59.4315363200.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Binance Staked SOL til USD ble $ +113.53903907418773.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -8.5391523832689-3.22%
30 dager$ +73.0673841280+28.47%
60 dager$ +59.4315363200+23.16%
90 dager$ +113.53903907418773+79.34%

Hva er Binance Staked SOL (BNSOL)

Binance Staked SOL (BNSOL) represents your staked SOL plus the staking rewards received, in a tradable and transferable form. Ordinary staking would lock up your staked assets, which means you cannot use them for other purposes – it increases a user's opportunity cost. In contrast, BNSOL provides flexibility to sell, transfer, or use the staked SOL position. You can even move BNSOL to a personal wallet and use it outside the Binance platform whilst still earning rewards. BNSOL accumulates staking rewards through the BNSOL:SOL conversion rate on Binance SOL Staking, even when it is used in other Binance products or external DeFi applications for additional yield opportunities.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Binance Staked SOL (BNSOL) Ressurs

Offisiell nettside

Binance Staked SOL Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Binance Staked SOL (BNSOL) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Binance Staked SOL (BNSOL) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Binance Staked SOL.

Sjekk Binance Staked SOLprisprognosen nå!

BNSOL til lokale valutaer

Binance Staked SOL (BNSOL) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Binance Staked SOL (BNSOL) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BNSOL tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Binance Staked SOL (BNSOL)

Hvor mye er Binance Staked SOL (BNSOL) verdt i dag?
Live BNSOL prisen i USD er 256.64 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BNSOL-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BNSOL til USD er $ 256.64. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Binance Staked SOL?
Markedsverdien for BNSOL er $ 3.02B USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BNSOL?
Den sirkulerende forsyningen av BNSOL er 11.78M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBNSOL ?
BNSOL oppnådde en ATH-pris på 297.96 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BNSOL?
BNSOL så en ATL-pris på 100.21 USD.
Hva er handelsvolumet til BNSOL?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BNSOL er -- USD.
Vil BNSOL gå høyere i år?
BNSOL kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BNSOL prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 09:54:45 (UTC+8)

