Binance ETH staking (BETH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 4,809.94 $ 4,809.94 $ 4,809.94 24 timer lav $ 4,895.79 $ 4,895.79 $ 4,895.79 24 timer høy 24 timer lav $ 4,809.94$ 4,809.94 $ 4,809.94 24 timer høy $ 4,895.79$ 4,895.79 $ 4,895.79 All Time High $ 5,318.8$ 5,318.8 $ 5,318.8 Laveste pris $ 849.12$ 849.12 $ 849.12 Prisendring (1H) +0.01% Prisendring (1D) -1.49% Prisendring (7D) -5.79% Prisendring (7D) -5.79%

Binance ETH staking (BETH) sanntidsprisen er $4,818.61. I løpet av de siste 24 timene har BETH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 4,809.94 og et toppnivå på $ 4,895.79, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BETH er $ 5,318.8, mens den rekordlave prisen er $ 849.12.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BETH endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, -1.49% over 24 timer og -5.79% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Binance ETH staking (BETH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 21.37M$ 21.37M $ 21.37M Opplagsforsyning 0.00 0.00 0.00 Total forsyning 4,438.699 4,438.699 4,438.699

Nåværende markedsverdi på Binance ETH staking er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BETH er 0.00, med en total tilgang på 4438.699. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 21.37M.