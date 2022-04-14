Billy Bets by Virtuals ($BILLY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Billy Bets by Virtuals ($BILLY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Billy Bets by Virtuals ($BILLY) Informasjon Billy Bets is an autonomous AI agent designed to revolutionize the sports betting experience. By integrating SportsTensor intelligence, Sportsdata.io data and tracking and analyzing the behavior of top-performing bettors, Billy delivers accurate and data-driven betting recommendations, serving as an invaluable resource for bettors, providing insights into critical facts and trends tailored to the games they care about. With its advanced analytics and real-time updates, Billy not only empowers users to make more informed decisions in the competitive world of sports betting but also autonomously places these bets itself via on-chain betting sites. Billy is poised to become the most influential sports bettor of all time. Billy is on 24/7, continually improving it's edge, and interacting with its fans online, providing them actionable information that can help them make more informed bets. Offisiell nettside: https://billybets.ai/ Kjøp $BILLY nå!

Billy Bets by Virtuals ($BILLY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Billy Bets by Virtuals ($BILLY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 1.50B $ 1.50B $ 1.50B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 4.68M $ 4.68M $ 4.68M All-time high: $ 0.00706387 $ 0.00706387 $ 0.00706387 All-Time Low: $ 0.0026107 $ 0.0026107 $ 0.0026107 Nåværende pris: $ 0.00314438 $ 0.00314438 $ 0.00314438 Lær mer om Billy Bets by Virtuals ($BILLY) pris

Billy Bets by Virtuals ($BILLY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Billy Bets by Virtuals ($BILLY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet $BILLY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange $BILLY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår $BILLYs tokenomics, kan du utforske $BILLY tokenets livepris!

$BILLY prisforutsigelse Vil du vite hvor $BILLY kan være på vei? Vår $BILLY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se $BILLY tokenets prisforutsigelse nå!

