BillionHappiness (BHC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i BillionHappiness (BHC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

BillionHappiness (BHC) Informasjon Billion Happiness is a blockchain technology-based apparel company dedicated to providing Happiness through a transparent record of information on quality products our goal is to put authenticity using blockchain eliminating counterfeit items on the market. Users can earn BHC via cashback "Shop to our store" and via staking/farming BHC. Offisiell nettside: billionhappiness.finance Kjøp BHC nå!

BillionHappiness (BHC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BillionHappiness (BHC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 27.80K $ 27.80K $ 27.80K Total forsyning: $ 50.00K $ 50.00K $ 50.00K Sirkulerende forsyning: $ 50.00K $ 50.00K $ 50.00K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 27.80K $ 27.80K $ 27.80K All-time high: $ 436.97 $ 436.97 $ 436.97 All-Time Low: $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 Nåværende pris: $ 0.555916 $ 0.555916 $ 0.555916 Lær mer om BillionHappiness (BHC) pris

BillionHappiness (BHC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BillionHappiness (BHC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BHC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BHC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BHCs tokenomics, kan du utforske BHC tokenets livepris!

BHC prisforutsigelse Vil du vite hvor BHC kan være på vei? Vår BHC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BHC tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!