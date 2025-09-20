BillionHappiness (BHC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.531731 24 timer høy $ 0.544271 All Time High $ 436.97 Laveste pris $ 0.0 Prisendring (1H) +0.90% Prisendring (1D) +0.33% Prisendring (7D) +7.99%

BillionHappiness (BHC) sanntidsprisen er $0.542584. I løpet av de siste 24 timene har BHC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.531731 og et toppnivå på $ 0.544271, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BHC er $ 436.97, mens den rekordlave prisen er $ 0.0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BHC endret seg med +0.90% i løpet av den siste timen, +0.33% over 24 timer og +7.99% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BillionHappiness (BHC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 27.13K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 27.13K Opplagsforsyning 50.00K Total forsyning 50,000.0

Nåværende markedsverdi på BillionHappiness er $ 27.13K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BHC er 50.00K, med en total tilgang på 50000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 27.13K.