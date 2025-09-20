BiJiRi (BJR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00692155 $ 0.00692155 $ 0.00692155 24 timer lav $ 0.00741225 $ 0.00741225 $ 0.00741225 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00692155$ 0.00692155 $ 0.00692155 24 timer høy $ 0.00741225$ 0.00741225 $ 0.00741225 All Time High $ 0.066318$ 0.066318 $ 0.066318 Laveste pris $ 0.00651014$ 0.00651014 $ 0.00651014 Prisendring (1H) +0.57% Prisendring (1D) -4.09% Prisendring (7D) -5.16% Prisendring (7D) -5.16%

BiJiRi (BJR) sanntidsprisen er $0.00701206. I løpet av de siste 24 timene har BJR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00692155 og et toppnivå på $ 0.00741225, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BJR er $ 0.066318, mens den rekordlave prisen er $ 0.00651014.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BJR endret seg med +0.57% i løpet av den siste timen, -4.09% over 24 timer og -5.16% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BiJiRi (BJR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 23.77M$ 23.77M $ 23.77M Opplagsforsyning 0.00 0.00 0.00 Total forsyning 3,400,000,000.0 3,400,000,000.0 3,400,000,000.0

Nåværende markedsverdi på BiJiRi er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BJR er 0.00, med en total tilgang på 3400000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 23.77M.