Biggie pris i dag

Sanntids Biggie (BIGGIE) pris i dag er --, med en 9.91% endring de siste 24 timene. Nåværende BIGGIE til USD konverteringssats er -- per BIGGIE.

Biggie rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 125,767, med en sirkulerende forsyning på 1,000.00T BIGGIE. I løpet av de siste 24 timene BIGGIE har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har BIGGIE beveget seg -1.59% i løpet av den siste timen og -1.49% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Biggie (BIGGIE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 125.77K$ 125.77K $ 125.77K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 125.77K$ 125.77K $ 125.77K Opplagsforsyning 1,000.00T 1,000.00T 1,000.00T Total forsyning 1.0e+15 1.0e+15 1.0e+15

Nåværende markedsverdi på Biggie er $ 125.77K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BIGGIE er 1,000.00T, med en total tilgang på 1.0e+15. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 125.77K.