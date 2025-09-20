Dagens Bigfoot Vlogs livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for BIGFOOT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BIGFOOT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Bigfoot Vlogs livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for BIGFOOT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BIGFOOT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Bigfoot Vlogs Logo

Bigfoot Vlogs Pris (BIGFOOT)

Ikke oppført

1 BIGFOOT til USD livepris:

--
----
-1.90%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Bigfoot Vlogs (BIGFOOT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:55:52 (UTC+8)

Bigfoot Vlogs (BIGFOOT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.01%

-1.92%

-18.03%

-18.03%

Bigfoot Vlogs (BIGFOOT) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BIGFOOT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BIGFOOT er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BIGFOOT endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, -1.92% over 24 timer og -18.03% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Bigfoot Vlogs (BIGFOOT) Markedsinformasjon

$ 31.65K
$ 31.65K$ 31.65K

--
----

$ 31.65K
$ 31.65K$ 31.65K

989.13M
989.13M 989.13M

989,131,364.600145
989,131,364.600145 989,131,364.600145

Nåværende markedsverdi på Bigfoot Vlogs er $ 31.65K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BIGFOOT er 989.13M, med en total tilgang på 989131364.600145. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 31.65K.

Bigfoot Vlogs (BIGFOOT) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Bigfoot Vlogs til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Bigfoot Vlogs til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Bigfoot Vlogs til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Bigfoot Vlogs til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-1.92%
30 dager$ 0-13.14%
60 dager$ 0-35.70%
90 dager$ 0--

Hva er Bigfoot Vlogs (BIGFOOT)

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Bigfoot Vlogs (BIGFOOT) Ressurs

Offisiell nettside

Bigfoot Vlogs Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Bigfoot Vlogs (BIGFOOT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Bigfoot Vlogs (BIGFOOT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Bigfoot Vlogs.

Sjekk Bigfoot Vlogsprisprognosen nå!

BIGFOOT til lokale valutaer

Bigfoot Vlogs (BIGFOOT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Bigfoot Vlogs (BIGFOOT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BIGFOOT tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Bigfoot Vlogs (BIGFOOT)

Hvor mye er Bigfoot Vlogs (BIGFOOT) verdt i dag?
Live BIGFOOT prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BIGFOOT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BIGFOOT til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Bigfoot Vlogs?
Markedsverdien for BIGFOOT er $ 31.65K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BIGFOOT?
Den sirkulerende forsyningen av BIGFOOT er 989.13M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBIGFOOT ?
BIGFOOT oppnådde en ATH-pris på 0 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BIGFOOT?
BIGFOOT så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til BIGFOOT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BIGFOOT er -- USD.
Vil BIGFOOT gå høyere i år?
BIGFOOT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BIGFOOT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:55:52 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.