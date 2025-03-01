BIGFACTS (BIGFACTS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i BIGFACTS (BIGFACTS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

BIGFACTS (BIGFACTS) Informasjon $BIGFACTS is a community driven meme token that brings together the elements of Bigfoot, blockchain technology and meme culture. It aims to build a community where individuals can share truths and life insights through engaging and humorous memes. The project leverages memes as a tool for collective learning and effective information sharing. $BIGFACTS successfully merges the fun aspects of meme culture with the transparency and security of blockchain technology, fostering a vibrant and interactive community space. Importantly, it does this without encouraging financial investment, focusing instead on the educational and communal benefits of participation. Offisiell nettside: https://bigfacts.io/ Teknisk dokument: https://bigfacts.io/wp-content/uploads/2025/03/BIGFACTS-White-Paper-V-1.0.pdf Kjøp BIGFACTS nå!

BIGFACTS (BIGFACTS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BIGFACTS (BIGFACTS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 17.96K $ 17.96K $ 17.96K Total forsyning: $ 499.99M $ 499.99M $ 499.99M Sirkulerende forsyning: $ 499.99M $ 499.99M $ 499.99M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 17.96K $ 17.96K $ 17.96K All-time high: $ 0.00718208 $ 0.00718208 $ 0.00718208 All-Time Low: $ 0.00003574 $ 0.00003574 $ 0.00003574 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om BIGFACTS (BIGFACTS) pris

BIGFACTS (BIGFACTS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BIGFACTS (BIGFACTS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BIGFACTS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BIGFACTS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BIGFACTSs tokenomics, kan du utforske BIGFACTS tokenets livepris!

