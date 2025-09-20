BIGFACTS (BIGFACTS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00003643 $ 0.00003643 $ 0.00003643 24 timer lav $ 0.00003789 $ 0.00003789 $ 0.00003789 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00003643$ 0.00003643 $ 0.00003643 24 timer høy $ 0.00003789$ 0.00003789 $ 0.00003789 All Time High $ 0.00718208$ 0.00718208 $ 0.00718208 Laveste pris $ 0.0000358$ 0.0000358 $ 0.0000358 Prisendring (1H) -0.12% Prisendring (1D) -1.84% Prisendring (7D) -29.20% Prisendring (7D) -29.20%

BIGFACTS (BIGFACTS) sanntidsprisen er $0.00003696. I løpet av de siste 24 timene har BIGFACTS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00003643 og et toppnivå på $ 0.00003789, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BIGFACTS er $ 0.00718208, mens den rekordlave prisen er $ 0.0000358.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BIGFACTS endret seg med -0.12% i løpet av den siste timen, -1.84% over 24 timer og -29.20% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BIGFACTS (BIGFACTS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 18.48K$ 18.48K $ 18.48K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 18.48K$ 18.48K $ 18.48K Opplagsforsyning 499.99M 499.99M 499.99M Total forsyning 499,992,295.636736 499,992,295.636736 499,992,295.636736

Nåværende markedsverdi på BIGFACTS er $ 18.48K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BIGFACTS er 499.99M, med en total tilgang på 499992295.636736. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 18.48K.