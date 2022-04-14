Bigcoin (BIG) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Bigcoin (BIG), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Bigcoin (BIG) Informasjon Bigcoin is built on the foundational principles of Bitcoin, but for the new generation. There is an onchain virtual mining system that is much easier than hardware mining to increase hashrate to mine $BIG. Bigcoin the token is the product, but the mining is the distribution mechanism. 21M total supply cap, 2.5 emissions per block, halvenings every 4.2M blocks, and a fully enclosed system with no extra inflation. Offisiell nettside: https://www.bigcoin.tech/ Teknisk dokument: https://docs.bigcoin.tech/ Kjøp BIG nå!

Bigcoin (BIG) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Bigcoin (BIG), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 9.27M $ 9.27M $ 9.27M Total forsyning: $ 9.32M $ 9.32M $ 9.32M Sirkulerende forsyning: $ 9.32M $ 9.32M $ 9.32M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 9.27M $ 9.27M $ 9.27M All-time high: $ 6.71 $ 6.71 $ 6.71 All-Time Low: $ 0.151434 $ 0.151434 $ 0.151434 Nåværende pris: $ 0.993354 $ 0.993354 $ 0.993354 Lær mer om Bigcoin (BIG) pris

Bigcoin (BIG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Bigcoin (BIG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BIG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BIG tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BIGs tokenomics, kan du utforske BIG tokenets livepris!

BIG prisforutsigelse Vil du vite hvor BIG kan være på vei? Vår BIG prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BIG tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!