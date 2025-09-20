Bigcoin (BIG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 1.063 $ 1.063 $ 1.063 24 timer lav $ 1.23 $ 1.23 $ 1.23 24 timer høy 24 timer lav $ 1.063$ 1.063 $ 1.063 24 timer høy $ 1.23$ 1.23 $ 1.23 All Time High $ 6.71$ 6.71 $ 6.71 Laveste pris $ 0.151434$ 0.151434 $ 0.151434 Prisendring (1H) +0.17% Prisendring (1D) -9.61% Prisendring (7D) -1.41% Prisendring (7D) -1.41%

Bigcoin (BIG) sanntidsprisen er $1.11. I løpet av de siste 24 timene har BIG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.063 og et toppnivå på $ 1.23, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BIG er $ 6.71, mens den rekordlave prisen er $ 0.151434.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BIG endret seg med +0.17% i løpet av den siste timen, -9.61% over 24 timer og -1.41% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Bigcoin (BIG) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 10.32M$ 10.32M $ 10.32M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 10.32M$ 10.32M $ 10.32M Opplagsforsyning 9.33M 9.33M 9.33M Total forsyning 9,327,180.470268616 9,327,180.470268616 9,327,180.470268616

Nåværende markedsverdi på Bigcoin er $ 10.32M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BIG er 9.33M, med en total tilgang på 9327180.470268616. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 10.32M.