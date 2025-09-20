Big Tony (TONY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.01% Prisendring (1D) -0.29% Prisendring (7D) -2.31% Prisendring (7D) -2.31%

Big Tony (TONY) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har TONY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TONY er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TONY endret seg med -0.01% i løpet av den siste timen, -0.29% over 24 timer og -2.31% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Big Tony (TONY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 511.05K$ 511.05K $ 511.05K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 511.05K$ 511.05K $ 511.05K Opplagsforsyning 100.00B 100.00B 100.00B Total forsyning 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

Nåværende markedsverdi på Big Tony er $ 511.05K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TONY er 100.00B, med en total tilgang på 99999999999.99998. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 511.05K.