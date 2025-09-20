Big Pharmai (DRUGS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00192743 24 timer høy $ 0.002067 All Time High $ 0.055878 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +1.07% Prisendring (1D) -2.95% Prisendring (7D) -24.16%

Big Pharmai (DRUGS) sanntidsprisen er $0.00197984. I løpet av de siste 24 timene har DRUGS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00192743 og et toppnivå på $ 0.002067, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DRUGS er $ 0.055878, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DRUGS endret seg med +1.07% i løpet av den siste timen, -2.95% over 24 timer og -24.16% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Big Pharmai (DRUGS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.18M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.18M Opplagsforsyning 1.10B Total forsyning 1,099,990,700.764711

Nåværende markedsverdi på Big Pharmai er $ 2.18M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DRUGS er 1.10B, med en total tilgang på 1099990700.764711. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.18M.