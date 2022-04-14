Big Dog Fink (BINK) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Big Dog Fink (BINK), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Big Dog Fink (BINK) Informasjon In an unprecedented CTO, Big Dog Fink has officially been removed from BarkRock and has been appointed as the Treasury Secretary of the Department of Government Efficiency (D.O.G.E). Together, we’re building a new era for Big Dog Fink and taking this memecoin to the next level! As the new Treasury Secretary, Big Dog is launching the Blockchain Defense Fund (BDF). This initiative is dedicated to supporting policies and innovations that will keep America at the forefront of blockchain technology. Our mission is clear: to make blockchain great again. Offisiell nettside: https://bigdogfink.com/ Kjøp BINK nå!

Big Dog Fink (BINK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Big Dog Fink (BINK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 44.60M $ 44.60M $ 44.60M Total forsyning: $ 148.94B $ 148.94B $ 148.94B Sirkulerende forsyning: $ 148.94B $ 148.94B $ 148.94B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 44.60M $ 44.60M $ 44.60M All-time high: $ 0.00516508 $ 0.00516508 $ 0.00516508 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00029943 $ 0.00029943 $ 0.00029943 Lær mer om Big Dog Fink (BINK) pris

Big Dog Fink (BINK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Big Dog Fink (BINK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BINK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BINK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BINKs tokenomics, kan du utforske BINK tokenets livepris!

