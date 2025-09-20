Big Dog Fink (BINK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00030397 24 timer lav $ 0.0003229 24 timer høy All Time High $ 0.00516508 Laveste pris $ 0.0001582 Prisendring (1H) -0.30% Prisendring (1D) -3.94% Prisendring (7D) -3.82%

Big Dog Fink (BINK) sanntidsprisen er $0.00031015. I løpet av de siste 24 timene har BINK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00030397 og et toppnivå på $ 0.0003229, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BINK er $ 0.00516508, mens den rekordlave prisen er $ 0.0001582.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BINK endret seg med -0.30% i løpet av den siste timen, -3.94% over 24 timer og -3.82% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Big Dog Fink (BINK) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 46.19M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 46.19M Opplagsforsyning 148.94B Total forsyning 148,939,264,537.048

Nåværende markedsverdi på Big Dog Fink er $ 46.19M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BINK er 148.94B, med en total tilgang på 148939264537.048. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 46.19M.