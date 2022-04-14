Big Cheungus ($CHEUNGUS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Big Cheungus ($CHEUNGUS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Big Cheungus ($CHEUNGUS) Informasjon Big Cheungus ($CHEUNGUS) is a meme community on Solana. The project was fair-launched on Pump.fun and is a purely community-driven project. Huyen "Big Cheungus" Cheung (Chinese: 张振熙) is an American political advisor appointed as White House Communications Director to serve in the incoming Donald Trump administration. Cheung will be all over mainstream media starting 2025. The Cheungus community is growing and will take over the entire space. Offisiell nettside: https://www.bigcheungus.energy Kjøp $CHEUNGUS nå!

Big Cheungus ($CHEUNGUS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Big Cheungus ($CHEUNGUS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 24.09K $ 24.09K $ 24.09K Total forsyning: $ 999.15M $ 999.15M $ 999.15M Sirkulerende forsyning: $ 999.15M $ 999.15M $ 999.15M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 24.09K $ 24.09K $ 24.09K All-time high: $ 0.01409695 $ 0.01409695 $ 0.01409695 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Big Cheungus ($CHEUNGUS) pris

Big Cheungus ($CHEUNGUS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Big Cheungus ($CHEUNGUS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet $CHEUNGUS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange $CHEUNGUS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår $CHEUNGUSs tokenomics, kan du utforske $CHEUNGUS tokenets livepris!

$CHEUNGUS prisforutsigelse Vil du vite hvor $CHEUNGUS kan være på vei? Vår $CHEUNGUS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se $CHEUNGUS tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!