Big Cheungus ($CHEUNGUS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00002384 24 timer høy $ 0.00002452 All Time High $ 0.01409695 Laveste pris $ 0.00001736 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -0.77% Prisendring (7D) -3.91%

Big Cheungus ($CHEUNGUS) sanntidsprisen er $0.0000241. I løpet av de siste 24 timene har $CHEUNGUS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00002384 og et toppnivå på $ 0.00002452, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $CHEUNGUS er $ 0.01409695, mens den rekordlave prisen er $ 0.00001736.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $CHEUNGUS endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.77% over 24 timer og -3.91% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Big Cheungus ($CHEUNGUS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 24.09K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 24.09K Opplagsforsyning 999.15M Total forsyning 999,151,916.168734

Nåværende markedsverdi på Big Cheungus er $ 24.09K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $CHEUNGUS er 999.15M, med en total tilgang på 999151916.168734. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 24.09K.