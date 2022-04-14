Big Balls Birds (BALLS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Big Balls Birds (BALLS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Big Balls Birds (BALLS) Informasjon BIG BALLS BIRDS is the token built upon the community of meme enjoyers who aim to bring the change for the TON ecosystem by quality of the community engagement and performance. $BALLS is a game token, make in-game purchases it currency. Earnings are directly related to the game: collect coins and invite friends to farm $BALLS. Pass balls between poles, compete for the title of the biggest balls and collect coins that will be converted into a token after listing Offisiell nettside: https://bigballsbirds.fun/ Kjøp BALLS nå!

Big Balls Birds (BALLS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Big Balls Birds (BALLS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 28.23K $ 28.23K $ 28.23K Total forsyning: $ 99.89M $ 99.89M $ 99.89M Sirkulerende forsyning: $ 99.89M $ 99.89M $ 99.89M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 28.23K $ 28.23K $ 28.23K All-time high: $ 0.00453545 $ 0.00453545 $ 0.00453545 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00028258 $ 0.00028258 $ 0.00028258 Lær mer om Big Balls Birds (BALLS) pris

Big Balls Birds (BALLS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Big Balls Birds (BALLS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BALLS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BALLS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BALLSs tokenomics, kan du utforske BALLS tokenets livepris!

BALLS prisforutsigelse Vil du vite hvor BALLS kan være på vei? Vår BALLS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BALLS tokenets prisforutsigelse nå!

