Mer om BALLS

BALLS Prisinformasjon

BALLS Offisiell nettside

BALLS tokenomics

BALLS Prisprognose

Big Balls Birds Logo

Big Balls Birds Pris (BALLS)

1 BALLS til USD livepris:

$0.00028258
$0.00028258
0.00%1D
USD
Big Balls Birds (BALLS) Live prisdiagram
Big Balls Birds (BALLS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.00453545
$ 0.00453545

$ 0.00025942
$ 0.00025942

--

--

+0.55%

+0.55%

Big Balls Birds (BALLS) sanntidsprisen er $0.00028258. I løpet av de siste 24 timene har BALLS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BALLS er $ 0.00453545, mens den rekordlave prisen er $ 0.00025942.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BALLS endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +0.55% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Big Balls Birds (BALLS) Markedsinformasjon

$ 28.23K
$ 28.23K

--
--

$ 28.23K
$ 28.23K

99.89M
99.89M

99,892,284.3063883
99,892,284.3063883

Nåværende markedsverdi på Big Balls Birds er $ 28.23K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BALLS er 99.89M, med en total tilgang på 99892284.3063883. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 28.23K.

Big Balls Birds (BALLS) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Big Balls Birds til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Big Balls Birds til USD ble $ -0.0000482302.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Big Balls Birds til USD ble $ -0.0000009552.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Big Balls Birds til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ -0.0000482302-17.06%
60 dager$ -0.0000009552-0.33%
90 dager$ 0--

Hva er Big Balls Birds (BALLS)

BIG BALLS BIRDS is the token built upon the community of meme enjoyers who aim to bring the change for the TON ecosystem by quality of the community engagement and performance. $BALLS is a game token, make in-game purchases it currency. Earnings are directly related to the game: collect coins and invite friends to farm $BALLS. Pass balls between poles, compete for the title of the biggest balls and collect coins that will be converted into a token after listing

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Big Balls Birds (BALLS) Ressurs

Offisiell nettside

Big Balls Birds Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Big Balls Birds (BALLS) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Big Balls Birds (BALLS) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Big Balls Birds.

Sjekk Big Balls Birdsprisprognosen nå!

BALLS til lokale valutaer

Big Balls Birds (BALLS) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Big Balls Birds (BALLS) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BALLS tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Big Balls Birds (BALLS)

Hvor mye er Big Balls Birds (BALLS) verdt i dag?
Live BALLS prisen i USD er 0.00028258 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BALLS-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BALLS til USD er $ 0.00028258. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Big Balls Birds?
Markedsverdien for BALLS er $ 28.23K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BALLS?
Den sirkulerende forsyningen av BALLS er 99.89M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBALLS ?
BALLS oppnådde en ATH-pris på 0.00453545 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BALLS?
BALLS så en ATL-pris på 0.00025942 USD.
Hva er handelsvolumet til BALLS?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BALLS er -- USD.
Vil BALLS gå høyere i år?
BALLS kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BALLS prisprognosen for en mer grundig analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.