Dagens Big Balls livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for BALLS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BALLS pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Big Balls livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for BALLS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BALLS pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om BALLS

BALLS Prisinformasjon

BALLS Offisiell nettside

BALLS tokenomics

BALLS Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Big Balls Logo

Big Balls Pris (BALLS)

Ikke oppført

1 BALLS til USD livepris:

--
----
0.00%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Big Balls (BALLS) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 20:00:25 (UTC+8)

Big Balls (BALLS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.07%

+0.07%

-10.97%

-10.97%

Big Balls (BALLS) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BALLS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BALLS er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BALLS endret seg med +0.07% i løpet av den siste timen, +0.07% over 24 timer og -10.97% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Big Balls (BALLS) Markedsinformasjon

$ 18.93K
$ 18.93K$ 18.93K

--
----

$ 18.93K
$ 18.93K$ 18.93K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Big Balls er $ 18.93K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BALLS er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 18.93K.

Big Balls (BALLS) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Big Balls til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Big Balls til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Big Balls til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Big Balls til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+0.07%
30 dager$ 0-23.31%
60 dager$ 0-12.83%
90 dager$ 0--

Hva er Big Balls (BALLS)

Edward Coristine, a 19-year-old techie, secured a role at Elon Musk’s DOGE initiative, gaining access to U.S. government systems despite security concerns. Musk personally voted for Coristine—who went by the online moniker "Big Balls"—and even mentioned it on Twitter. Now it’s time to step up, grab your balls, and send $BALLS to the moon. Don’t miss out—only the biggest bags make it. Big Balls to the Rescue!

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Big Balls (BALLS) Ressurs

Offisiell nettside

Big Balls Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Big Balls (BALLS) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Big Balls (BALLS) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Big Balls.

Sjekk Big Ballsprisprognosen nå!

BALLS til lokale valutaer

Big Balls (BALLS) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Big Balls (BALLS) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BALLS tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Big Balls (BALLS)

Hvor mye er Big Balls (BALLS) verdt i dag?
Live BALLS prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BALLS-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BALLS til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Big Balls?
Markedsverdien for BALLS er $ 18.93K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BALLS?
Den sirkulerende forsyningen av BALLS er 1.00B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBALLS ?
BALLS oppnådde en ATH-pris på 0 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BALLS?
BALLS så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til BALLS?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BALLS er -- USD.
Vil BALLS gå høyere i år?
BALLS kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BALLS prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 20:00:25 (UTC+8)

Big Balls (BALLS) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.