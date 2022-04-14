Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Bifrost Voucher MANTA (VMANTA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) Informasjon vMANTA is liquid staking token of MANTA, minted via Bifrost. Offisiell nettside: https://app.bifrost.io/vstaking/vMANTA Teknisk dokument: https://docs.bifrost.io/for-builders/liquid-staking-slp/vmanta Kjøp VMANTA nå!

Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Bifrost Voucher MANTA (VMANTA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.77M $ 2.77M $ 2.77M Total forsyning: $ 4.66M $ 4.66M $ 4.66M Sirkulerende forsyning: $ 4.66M $ 4.66M $ 4.66M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.77M $ 2.77M $ 2.77M All-time high: $ 1.6 $ 1.6 $ 1.6 All-Time Low: $ 0.199506 $ 0.199506 $ 0.199506 Nåværende pris: $ 0.592899 $ 0.592899 $ 0.592899 Lær mer om Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) pris

Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet VMANTA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange VMANTA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår VMANTAs tokenomics, kan du utforske VMANTA tokenets livepris!

VMANTA prisforutsigelse Vil du vite hvor VMANTA kan være på vei? Vår VMANTA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se VMANTA tokenets prisforutsigelse nå!

