Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.289899 $ 0.289899 $ 0.289899 24 timer lav $ 0.309544 $ 0.309544 $ 0.309544 24 timer høy 24 timer lav $ 0.289899$ 0.289899 $ 0.289899 24 timer høy $ 0.309544$ 0.309544 $ 0.309544 All Time High $ 1.6$ 1.6 $ 1.6 Laveste pris $ 0.199506$ 0.199506 $ 0.199506 Prisendring (1H) -0.81% Prisendring (1D) -6.24% Prisendring (7D) -4.89% Prisendring (7D) -4.89%

Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) sanntidsprisen er $0.290201. I løpet av de siste 24 timene har VMANTA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.289899 og et toppnivå på $ 0.309544, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til VMANTA er $ 1.6, mens den rekordlave prisen er $ 0.199506.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har VMANTA endret seg med -0.81% i løpet av den siste timen, -6.24% over 24 timer og -4.89% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.35M$ 1.35M $ 1.35M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.35M$ 1.35M $ 1.35M Opplagsforsyning 4.66M 4.66M 4.66M Total forsyning 4,663,051.227789 4,663,051.227789 4,663,051.227789

Nåværende markedsverdi på Bifrost Voucher MANTA er $ 1.35M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på VMANTA er 4.66M, med en total tilgang på 4663051.227789. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.35M.