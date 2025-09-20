Dagens Bifrost Voucher MANTA livepris er 0.290201 USD. Spor prisoppdateringer for VMANTA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk VMANTA pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Bifrost Voucher MANTA livepris er 0.290201 USD. Spor prisoppdateringer for VMANTA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk VMANTA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om VMANTA

VMANTA Prisinformasjon

VMANTA teknisk dokument

VMANTA Offisiell nettside

VMANTA tokenomics

VMANTA Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Bifrost Voucher MANTA Logo

Bifrost Voucher MANTA Pris (VMANTA)

Ikke oppført

1 VMANTA til USD livepris:

$0.290358
$0.290358$0.290358
-6.10%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:58:24 (UTC+8)

Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.289899
$ 0.289899$ 0.289899
24 timer lav
$ 0.309544
$ 0.309544$ 0.309544
24 timer høy

$ 0.289899
$ 0.289899$ 0.289899

$ 0.309544
$ 0.309544$ 0.309544

$ 1.6
$ 1.6$ 1.6

$ 0.199506
$ 0.199506$ 0.199506

-0.81%

-6.24%

-4.89%

-4.89%

Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) sanntidsprisen er $0.290201. I løpet av de siste 24 timene har VMANTA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.289899 og et toppnivå på $ 0.309544, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til VMANTA er $ 1.6, mens den rekordlave prisen er $ 0.199506.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har VMANTA endret seg med -0.81% i løpet av den siste timen, -6.24% over 24 timer og -4.89% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) Markedsinformasjon

$ 1.35M
$ 1.35M$ 1.35M

--
----

$ 1.35M
$ 1.35M$ 1.35M

4.66M
4.66M 4.66M

4,663,051.227789
4,663,051.227789 4,663,051.227789

Nåværende markedsverdi på Bifrost Voucher MANTA er $ 1.35M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på VMANTA er 4.66M, med en total tilgang på 4663051.227789. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.35M.

Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Bifrost Voucher MANTA til USD ble $ -0.0193430125971049.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Bifrost Voucher MANTA til USD ble $ -0.0123220505.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Bifrost Voucher MANTA til USD ble $ -0.0505443081.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Bifrost Voucher MANTA til USD ble $ +0.07228948593854474.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0193430125971049-6.24%
30 dager$ -0.0123220505-4.24%
60 dager$ -0.0505443081-17.41%
90 dager$ +0.07228948593854474+33.17%

Hva er Bifrost Voucher MANTA (VMANTA)

vMANTA is liquid staking token of MANTA, minted via Bifrost.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Bifrost Voucher MANTA Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Bifrost Voucher MANTA.

Sjekk Bifrost Voucher MANTAprisprognosen nå!

VMANTA til lokale valutaer

Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om VMANTA tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Bifrost Voucher MANTA (VMANTA)

Hvor mye er Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) verdt i dag?
Live VMANTA prisen i USD er 0.290201 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende VMANTA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på VMANTA til USD er $ 0.290201. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Bifrost Voucher MANTA?
Markedsverdien for VMANTA er $ 1.35M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av VMANTA?
Den sirkulerende forsyningen av VMANTA er 4.66M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forVMANTA ?
VMANTA oppnådde en ATH-pris på 1.6 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på VMANTA?
VMANTA så en ATL-pris på 0.199506 USD.
Hva er handelsvolumet til VMANTA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for VMANTA er -- USD.
Vil VMANTA gå høyere i år?
VMANTA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut VMANTA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:58:24 (UTC+8)

Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.