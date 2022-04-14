BIDZ Coin (BIDZ) tokenomics Oppdag viktig innsikt i BIDZ Coin (BIDZ), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

BIDZ Coin (BIDZ) Informasjon BIDZ Coin has a unique approach to the online commerce and real-world applications. You can use your BIDZ Coin to buy real products or services throughout our ecosystem. Upon launch of BIDZ Coin, the team plans to build a bridge between crypto, commerce, and real world applications. Offisiell nettside: https://bidz.store Kjøp BIDZ nå!

BIDZ Coin (BIDZ) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BIDZ Coin (BIDZ), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.38M $ 2.38M $ 2.38M Total forsyning: $ 12.85B $ 12.85B $ 12.85B Sirkulerende forsyning: $ 1.95B $ 1.95B $ 1.95B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 15.68M $ 15.68M $ 15.68M All-time high: $ 0.096685 $ 0.096685 $ 0.096685 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00122052 $ 0.00122052 $ 0.00122052 Lær mer om BIDZ Coin (BIDZ) pris

BIDZ Coin (BIDZ) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BIDZ Coin (BIDZ) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BIDZ tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BIDZ tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BIDZs tokenomics, kan du utforske BIDZ tokenets livepris!

