BIDZ Coin (BIDZ) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00118029 24 timer lav $ 0.00126037 24 timer høy All Time High $ 0.096685 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +0.01% Prisendring (1D) -4.80% Prisendring (7D) -4.34%

BIDZ Coin (BIDZ) sanntidsprisen er $0.00118047. I løpet av de siste 24 timene har BIDZ blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00118029 og et toppnivå på $ 0.00126037, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BIDZ er $ 0.096685, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BIDZ endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, -4.80% over 24 timer og -4.34% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BIDZ Coin (BIDZ) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.30M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 15.17M Opplagsforsyning 1.95B Total forsyning 12,850,000,000.0

Nåværende markedsverdi på BIDZ Coin er $ 2.30M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BIDZ er 1.95B, med en total tilgang på 12850000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 15.17M.