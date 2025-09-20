Dagens BIDZ Coin livepris er 0.00118047 USD. Spor prisoppdateringer for BIDZ til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BIDZ pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens BIDZ Coin livepris er 0.00118047 USD. Spor prisoppdateringer for BIDZ til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BIDZ pristrenden enkelt hos MEXC nå.

BIDZ Coin Pris (BIDZ)

$0.00118047
-4.80%1D
BIDZ Coin (BIDZ) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:58:17 (UTC+8)

BIDZ Coin (BIDZ) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00118029
$ 0.00118029$ 0.00118029
24 timer lav
$ 0.00126037
$ 0.00126037$ 0.00126037
24 timer høy

$ 0.00118029
$ 0.00118029$ 0.00118029

$ 0.00126037
$ 0.00126037$ 0.00126037

$ 0.096685
$ 0.096685$ 0.096685

$ 0
$ 0$ 0

+0.01%

-4.80%

-4.34%

-4.34%

BIDZ Coin (BIDZ) sanntidsprisen er $0.00118047. I løpet av de siste 24 timene har BIDZ blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00118029 og et toppnivå på $ 0.00126037, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BIDZ er $ 0.096685, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BIDZ endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, -4.80% over 24 timer og -4.34% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BIDZ Coin (BIDZ) Markedsinformasjon

$ 2.30M
$ 2.30M$ 2.30M

--
----

$ 15.17M
$ 15.17M$ 15.17M

1.95B
1.95B 1.95B

12,850,000,000.0
12,850,000,000.0 12,850,000,000.0

Nåværende markedsverdi på BIDZ Coin er $ 2.30M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BIDZ er 1.95B, med en total tilgang på 12850000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 15.17M.

BIDZ Coin (BIDZ) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på BIDZ Coin til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på BIDZ Coin til USD ble $ -0.0000753622.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på BIDZ Coin til USD ble $ -0.0002778329.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på BIDZ Coin til USD ble $ -0.0002298342116280766.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-4.80%
30 dager$ -0.0000753622-6.38%
60 dager$ -0.0002778329-23.53%
90 dager$ -0.0002298342116280766-16.29%

Hva er BIDZ Coin (BIDZ)

BIDZ Coin has a unique approach to the online commerce and real-world applications. You can use your BIDZ Coin to buy real products or services throughout our ecosystem. Upon launch of BIDZ Coin, the team plans to build a bridge between crypto, commerce, and real world applications.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

BIDZ Coin (BIDZ) Ressurs

Offisiell nettside

BIDZ Coin Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil BIDZ Coin (BIDZ) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine BIDZ Coin (BIDZ) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for BIDZ Coin.

Sjekk BIDZ Coinprisprognosen nå!

BIDZ til lokale valutaer

BIDZ Coin (BIDZ) tokenomics

Å forstå tokenomics bak BIDZ Coin (BIDZ) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BIDZ tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om BIDZ Coin (BIDZ)

Hvor mye er BIDZ Coin (BIDZ) verdt i dag?
Live BIDZ prisen i USD er 0.00118047 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BIDZ-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BIDZ til USD er $ 0.00118047. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for BIDZ Coin?
Markedsverdien for BIDZ er $ 2.30M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BIDZ?
Den sirkulerende forsyningen av BIDZ er 1.95B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBIDZ ?
BIDZ oppnådde en ATH-pris på 0.096685 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BIDZ?
BIDZ så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til BIDZ?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BIDZ er -- USD.
Vil BIDZ gå høyere i år?
BIDZ kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BIDZ prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:58:17 (UTC+8)

