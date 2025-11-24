Biden Coin pris i dag

Sanntids Biden Coin (BIDEN) pris i dag er $ 0.00000248, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende BIDEN til USD konverteringssats er $ 0.00000248 per BIDEN.

Biden Coin rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 248,402, med en sirkulerende forsyning på 100.00B BIDEN. I løpet av de siste 24 timene BIDEN har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00014982, mens tidenes laveste notering var $ 0.00000165.

Kortsiktig har BIDEN beveget seg -- i løpet av den siste timen og -2.71% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Biden Coin (BIDEN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 248.40K$ 248.40K $ 248.40K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 248.40K$ 248.40K $ 248.40K Opplagsforsyning 100.00B 100.00B 100.00B Total forsyning 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Biden Coin er $ 248.40K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BIDEN er 100.00B, med en total tilgang på 100000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 248.40K.