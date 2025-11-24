bichi pris i dag

Sanntids bichi (BICHI) pris i dag er $ 0.00000489, med en 0.65% endring de siste 24 timene. Nåværende BICHI til USD konverteringssats er $ 0.00000489 per BICHI.

bichi rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 4,811.4, med en sirkulerende forsyning på 984.66M BICHI. I løpet av de siste 24 timene BICHI har den blitt handlet mellom $ 0.00000479(laveste) og $ 0.00000496 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00045323, mens tidenes laveste notering var $ 0.00000479.

Kortsiktig har BICHI beveget seg -- i løpet av den siste timen og -8.58% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

bichi (BICHI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 4.81K$ 4.81K $ 4.81K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 4.81K$ 4.81K $ 4.81K Opplagsforsyning 984.66M 984.66M 984.66M Total forsyning 984,656,428.941604 984,656,428.941604 984,656,428.941604

Nåværende markedsverdi på bichi er $ 4.81K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BICHI er 984.66M, med en total tilgang på 984656428.941604. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.81K.