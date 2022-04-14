Biaoqing TRON (BIAO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Biaoqing TRON (BIAO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Biaoqing TRON (BIAO) Informasjon A memecoin of the biggest meme in China known as Biaoqing, deployed and created on the Chinese chain of Justin Sun; Tron. A panda that represents different facial expressions - 'biaoqing' translates to 'facial expression' hence all the memes having different expressions. Biaoqing represents a strong cult like community due to the amount of support and backing this panda meme has not only in China but also world-wide. Offisiell nettside: https://biaoqingtron.xyz/ Kjøp BIAO nå!

Biaoqing TRON (BIAO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Biaoqing TRON (BIAO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 56.73K $ 56.73K $ 56.73K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 56.73K $ 56.73K $ 56.73K All-time high: $ 0.00591915 $ 0.00591915 $ 0.00591915 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Biaoqing TRON (BIAO) pris

Biaoqing TRON (BIAO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Biaoqing TRON (BIAO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BIAO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BIAO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BIAOs tokenomics, kan du utforske BIAO tokenets livepris!

BIAO prisforutsigelse Vil du vite hvor BIAO kan være på vei? Vår BIAO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BIAO tokenets prisforutsigelse nå!

