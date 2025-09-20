Biaoqing SOL (BIAO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +21.87% Prisendring (7D) +21.87%

Biaoqing SOL (BIAO) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BIAO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BIAO er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BIAO endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +21.87% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Biaoqing SOL (BIAO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 8.67K$ 8.67K $ 8.67K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 8.67K$ 8.67K $ 8.67K Opplagsforsyning 999.38M 999.38M 999.38M Total forsyning 999,376,195.720809 999,376,195.720809 999,376,195.720809

Nåværende markedsverdi på Biaoqing SOL er $ 8.67K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BIAO er 999.38M, med en total tilgang på 999376195.720809. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 8.67K.