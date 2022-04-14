Biaocoin (BIAO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Biaocoin (BIAO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Biaocoin (BIAO) Informasjon What is the project about? Biao is community-driven project powered with the most well known Meme of Asia What makes your project unique? The sun always shines on Biao. When you feel lost remember Biao will always be with you. Biao is here to stay. Not just a meme but a friend. History of your project : Biao was created with communities worldwide to bring people closer. What’s next for your project? Listing on CEX What can your token be used for? $Biao is a meme coin with no intrinsic value or expectation of financial return Offisiell nettside: https://biaocoin.xyz/ Kjøp BIAO nå!

Biaocoin (BIAO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Biaocoin (BIAO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 787.30B $ 787.30B $ 787.30B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 291.52K $ 291.52K $ 291.52K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0

Biaocoin (BIAO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Biaocoin (BIAO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BIAO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BIAO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

