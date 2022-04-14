BIAO on SOL (BIAO) tokenomics
BIAO on SOL (BIAO) Informasjon
Meet BIAO, the ultimate panda meme sensation that’s bringing the playful charm of Asia to the crypto world! With its cheeky expressions and meme-worthy antics, BIAO is here to spread laughter and good vibes, one bamboo stalk at a time.
Inspired by the iconic humor of Asian meme culture, $BIAO is more than just a token—it’s a movement of fun and connection. Whether it’s making you laugh with its silly faces or inspiring you with its unshakeable chill, $BIAO embodies the playful spirit of pandas and the creativity of memes. This token is all about building a community that values fun, inclusivity, and a good laugh.
BIAO on SOL (BIAO) Tokenomics og prisanalyse
Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BIAO on SOL (BIAO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.
BIAO on SOL (BIAO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller
Å forstå tokenomics bak BIAO on SOL (BIAO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet BIAO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange BIAO tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
Nå som du forstår BIAOs tokenomics, kan du utforske BIAO tokenets livepris!
