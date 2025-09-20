BIAO on SOL (BIAO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.058357$ 0.058357 $ 0.058357 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.60% Prisendring (1D) -8.71% Prisendring (7D) -10.05% Prisendring (7D) -10.05%

BIAO on SOL (BIAO) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BIAO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BIAO er $ 0.058357, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BIAO endret seg med -0.60% i løpet av den siste timen, -8.71% over 24 timer og -10.05% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BIAO on SOL (BIAO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 617.16K$ 617.16K $ 617.16K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 617.16K$ 617.16K $ 617.16K Opplagsforsyning 999.69M 999.69M 999.69M Total forsyning 999,692,532.754757 999,692,532.754757 999,692,532.754757

Nåværende markedsverdi på BIAO on SOL er $ 617.16K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BIAO er 999.69M, med en total tilgang på 999692532.754757. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 617.16K.