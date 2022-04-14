BHNetwork (BHAT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i BHNetwork (BHAT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

BHNetwork (BHAT) Informasjon What Is BH Network (BHAT-c1fde3)? BH Network startup is a web 3.0 company hub that aims to build products on the Elrond Network blockchain. The main fuel for all these products will be the BHAT token - the utility governance token for the BH Network hub. The first product focuses on fixing the problems of freelancers: They face FIAT marketplace issues such as high fees, bias toward established sellers, long wait times, and fraudulent chargebacks. Blockchain technology and custom algorithms will reduce those issues to almost zero, providing freelancers and their customers with a safe, fair, and fast new marketplace. Second, the BHero Launchpad is a regulated incubator gateway for projects willing to enter into the cryptocurrency sphere. The team will rigorously vet each project before offering the most disruptive and valuable projects with assistance and guidance in becoming legally compliant and prepared in every aspect of web3 business before having the final step - the public sale within the launchpad. Offisiell nettside: https://bh.network/ Kjøp BHAT nå!

BHNetwork (BHAT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BHNetwork (BHAT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 66.77K $ 66.77K $ 66.77K Total forsyning: $ 115.65M $ 115.65M $ 115.65M Sirkulerende forsyning: $ 115.65M $ 115.65M $ 115.65M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 66.77K $ 66.77K $ 66.77K All-time high: $ 0.662444 $ 0.662444 $ 0.662444 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00057773 $ 0.00057773 $ 0.00057773 Lær mer om BHNetwork (BHAT) pris

BHNetwork (BHAT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BHNetwork (BHAT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BHAT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BHAT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BHATs tokenomics, kan du utforske BHAT tokenets livepris!

