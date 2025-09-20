Dagens BHNetwork livepris er 0.00062694 USD. Spor prisoppdateringer for BHAT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BHAT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens BHNetwork livepris er 0.00062694 USD. Spor prisoppdateringer for BHAT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BHAT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

BHNetwork Pris (BHAT)

1 BHAT til USD livepris:

$0.00062664
$0.00062664
-6.90%1D
BHNetwork (BHAT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:55:36 (UTC+8)

BHNetwork (BHAT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00061566
$ 0.00061566$ 0.00061566
24 timer lav
$ 0.00067955
$ 0.00067955$ 0.00067955
24 timer høy

$ 0.00061566
$ 0.00061566$ 0.00061566

$ 0.00067955
$ 0.00067955$ 0.00067955

$ 0.662444
$ 0.662444$ 0.662444

$ 0.00048157
$ 0.00048157$ 0.00048157

+0.12%

-7.35%

-3.91%

-3.91%

BHNetwork (BHAT) sanntidsprisen er $0.00062694. I løpet av de siste 24 timene har BHAT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00061566 og et toppnivå på $ 0.00067955, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BHAT er $ 0.662444, mens den rekordlave prisen er $ 0.00048157.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BHAT endret seg med +0.12% i løpet av den siste timen, -7.35% over 24 timer og -3.91% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BHNetwork (BHAT) Markedsinformasjon

$ 72.98K
$ 72.98K$ 72.98K

--
----

$ 72.98K
$ 72.98K$ 72.98K

116.60M
116.60M 116.60M

116,597,179.0
116,597,179.0 116,597,179.0

Nåværende markedsverdi på BHNetwork er $ 72.98K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BHAT er 116.60M, med en total tilgang på 116597179.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 72.98K.

BHNetwork (BHAT) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på BHNetwork til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på BHNetwork til USD ble $ -0.0001261240.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på BHNetwork til USD ble $ -0.0003176356.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på BHNetwork til USD ble $ -0.0004057085974666733.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-7.35%
30 dager$ -0.0001261240-20.11%
60 dager$ -0.0003176356-50.66%
90 dager$ -0.0004057085974666733-39.28%

Hva er BHNetwork (BHAT)

What Is BH Network (BHAT-c1fde3)? BH Network startup is a web 3.0 company hub that aims to build products on the Elrond Network blockchain. The main fuel for all these products will be the BHAT token - the utility governance token for the BH Network hub. The first product focuses on fixing the problems of freelancers: They face FIAT marketplace issues such as high fees, bias toward established sellers, long wait times, and fraudulent chargebacks. Blockchain technology and custom algorithms will reduce those issues to almost zero, providing freelancers and their customers with a safe, fair, and fast new marketplace. Second, the BHero Launchpad is a regulated incubator gateway for projects willing to enter into the cryptocurrency sphere. The team will rigorously vet each project before offering the most disruptive and valuable projects with assistance and guidance in becoming legally compliant and prepared in every aspect of web3 business before having the final step - the public sale within the launchpad.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

BHNetwork (BHAT) Ressurs

Offisiell nettside

BHNetwork Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil BHNetwork (BHAT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine BHNetwork (BHAT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for BHNetwork.

Sjekk BHNetworkprisprognosen nå!

BHAT til lokale valutaer

BHNetwork (BHAT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak BHNetwork (BHAT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BHAT tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om BHNetwork (BHAT)

Hvor mye er BHNetwork (BHAT) verdt i dag?
Live BHAT prisen i USD er 0.00062694 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BHAT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BHAT til USD er $ 0.00062694. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for BHNetwork?
Markedsverdien for BHAT er $ 72.98K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BHAT?
Den sirkulerende forsyningen av BHAT er 116.60M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBHAT ?
BHAT oppnådde en ATH-pris på 0.662444 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BHAT?
BHAT så en ATL-pris på 0.00048157 USD.
Hva er handelsvolumet til BHAT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BHAT er -- USD.
Vil BHAT gå høyere i år?
BHAT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BHAT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:55:36 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.