BHNetwork (BHAT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00061566 24 timer lav $ 0.00067955 24 timer høy All Time High $ 0.662444 Laveste pris $ 0.00048157 Prisendring (1H) +0.12% Prisendring (1D) -7.35% Prisendring (7D) -3.91%

BHNetwork (BHAT) sanntidsprisen er $0.00062694. I løpet av de siste 24 timene har BHAT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00061566 og et toppnivå på $ 0.00067955, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BHAT er $ 0.662444, mens den rekordlave prisen er $ 0.00048157.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BHAT endret seg med +0.12% i løpet av den siste timen, -7.35% over 24 timer og -3.91% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BHNetwork (BHAT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 72.98K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 72.98K Opplagsforsyning 116.60M Total forsyning 116,597,179.0

Nåværende markedsverdi på BHNetwork er $ 72.98K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BHAT er 116.60M, med en total tilgang på 116597179.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 72.98K.