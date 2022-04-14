BEZOGE on SOL (BEZOGE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i BEZOGE on SOL (BEZOGE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

BEZOGE on SOL (BEZOGE) Informasjon This project is a community-driven meme coin that achieved a peak market cap of $1.6 billion during the last bull run on Ethereum, demonstrating its strong community support and popularity. Now transitioning to the Solana blockchain, it aims to utilize Solana's high-speed and low-cost infrastructure to provide efficient and scalable solutions. This move ensures broader accessibility and reinforces the project's commitment to leveraging the latest blockchain advancements for enhanced user engagement. Offisiell nettside: https://bezogeonsol.com/ Kjøp BEZOGE nå!

BEZOGE on SOL (BEZOGE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BEZOGE on SOL (BEZOGE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 24.25K $ 24.25K $ 24.25K Total forsyning: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M Sirkulerende forsyning: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 24.25K $ 24.25K $ 24.25K All-time high: $ 0.00340002 $ 0.00340002 $ 0.00340002 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om BEZOGE on SOL (BEZOGE) pris

BEZOGE on SOL (BEZOGE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BEZOGE on SOL (BEZOGE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BEZOGE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BEZOGE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BEZOGEs tokenomics, kan du utforske BEZOGE tokenets livepris!

