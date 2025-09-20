Dagens BEZOGE on SOL livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for BEZOGE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BEZOGE pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens BEZOGE on SOL livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for BEZOGE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BEZOGE pristrenden enkelt hos MEXC nå.

BEZOGE on SOL Pris (BEZOGE)

1 BEZOGE til USD livepris:

+0.30%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter.
BEZOGE on SOL (BEZOGE) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 20:00:11 (UTC+8)

BEZOGE on SOL (BEZOGE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

$ 0.00340002
$ 0.00340002$ 0.00340002

+0.37%

-3.17%

-3.17%

BEZOGE on SOL (BEZOGE) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BEZOGE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BEZOGE er $ 0.00340002, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BEZOGE endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.37% over 24 timer og -3.17% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BEZOGE on SOL (BEZOGE) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på BEZOGE on SOL er $ 24.25K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BEZOGE er 999.98M, med en total tilgang på 999978988.88. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 24.25K.

BEZOGE on SOL (BEZOGE) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på BEZOGE on SOL til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på BEZOGE on SOL til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på BEZOGE on SOL til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på BEZOGE on SOL til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+0.37%
30 dager$ 0+10.11%
60 dager$ 0+3.52%
90 dager$ 0--

Hva er BEZOGE on SOL (BEZOGE)

This project is a community-driven meme coin that achieved a peak market cap of $1.6 billion during the last bull run on Ethereum, demonstrating its strong community support and popularity. Now transitioning to the Solana blockchain, it aims to utilize Solana's high-speed and low-cost infrastructure to provide efficient and scalable solutions. This move ensures broader accessibility and reinforces the project's commitment to leveraging the latest blockchain advancements for enhanced user engagement.

BEZOGE on SOL (BEZOGE) Ressurs

BEZOGE on SOL Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil BEZOGE on SOL (BEZOGE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine BEZOGE on SOL (BEZOGE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for BEZOGE on SOL.

Sjekk BEZOGE on SOLprisprognosen nå!

BEZOGE til lokale valutaer

BEZOGE on SOL (BEZOGE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak BEZOGE on SOL (BEZOGE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BEZOGE tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om BEZOGE on SOL (BEZOGE)

Hvor mye er BEZOGE on SOL (BEZOGE) verdt i dag?
Live BEZOGE prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BEZOGE-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BEZOGE til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for BEZOGE on SOL?
Markedsverdien for BEZOGE er $ 24.25K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BEZOGE?
Den sirkulerende forsyningen av BEZOGE er 999.98M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBEZOGE ?
BEZOGE oppnådde en ATH-pris på 0.00340002 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BEZOGE?
BEZOGE så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til BEZOGE?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BEZOGE er -- USD.
Vil BEZOGE gå høyere i år?
BEZOGE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BEZOGE prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 20:00:11 (UTC+8)

BEZOGE on SOL (BEZOGE) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

