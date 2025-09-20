BEZOGE on SOL (BEZOGE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00340002$ 0.00340002 $ 0.00340002 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) +0.37% Prisendring (7D) -3.17% Prisendring (7D) -3.17%

BEZOGE on SOL (BEZOGE) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BEZOGE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BEZOGE er $ 0.00340002, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BEZOGE endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.37% over 24 timer og -3.17% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BEZOGE on SOL (BEZOGE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 24.25K$ 24.25K $ 24.25K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 24.25K$ 24.25K $ 24.25K Opplagsforsyning 999.98M 999.98M 999.98M Total forsyning 999,978,988.88 999,978,988.88 999,978,988.88

Nåværende markedsverdi på BEZOGE on SOL er $ 24.25K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BEZOGE er 999.98M, med en total tilgang på 999978988.88. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 24.25K.