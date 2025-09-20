Bezoge Earth (BEZOGE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.03% Prisendring (1D) -0.30% Prisendring (7D) +2.80% Prisendring (7D) +2.80%

Bezoge Earth (BEZOGE) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BEZOGE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BEZOGE er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BEZOGE endret seg med -0.03% i løpet av den siste timen, -0.30% over 24 timer og +2.80% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Bezoge Earth (BEZOGE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 356.75K$ 356.75K $ 356.75K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 899.03K$ 899.03K $ 899.03K Opplagsforsyning 39,681.25T 39,681.25T 39,681.25T Total forsyning 1.0e+17 1.0e+17 1.0e+17

Nåværende markedsverdi på Bezoge Earth er $ 356.75K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BEZOGE er 39,681.25T, med en total tilgang på 1.0e+17. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 899.03K.