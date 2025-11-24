Betly pris i dag

Sanntids Betly (BETLY) pris i dag er $ 0.00005331, med en 18.64% endring de siste 24 timene. Nåværende BETLY til USD konverteringssats er $ 0.00005331 per BETLY.

Betly rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 53,057, med en sirkulerende forsyning på 995.24M BETLY. I løpet av de siste 24 timene BETLY har den blitt handlet mellom $ 0.00005206(laveste) og $ 0.00006868 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00201598, mens tidenes laveste notering var $ 0.00003042.

Kortsiktig har BETLY beveget seg +2.40% i løpet av den siste timen og -38.36% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Betly (BETLY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 53.06K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 53.06K Opplagsforsyning 995.24M Total forsyning 995,235,044.151484

