Beta Finance pris i dag

Sanntids Beta Finance (BETA) pris i dag er --, med en 99.21% endring de siste 24 timene. Nåværende BETA til USD konverteringssats er -- per BETA.

Beta Finance rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 69,798, med en sirkulerende forsyning på 1.00B BETA. I løpet av de siste 24 timene BETA har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0.00910554 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 3.45, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har BETA beveget seg +0.85% i løpet av den siste timen og -99.22% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Beta Finance (BETA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 69.80K$ 69.80K $ 69.80K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 69.80K$ 69.80K $ 69.80K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

