Bet more (BET) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00808217$ 0.00808217 $ 0.00808217 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +2.95% Prisendring (1D) -3.11% Prisendring (7D) -19.51% Prisendring (7D) -19.51%

Bet more (BET) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BET blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BET er $ 0.00808217, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BET endret seg med +2.95% i løpet av den siste timen, -3.11% over 24 timer og -19.51% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Bet more (BET) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 302.08K$ 302.08K $ 302.08K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 302.08K$ 302.08K $ 302.08K Opplagsforsyning 997.75M 997.75M 997.75M Total forsyning 997,746,950.54255 997,746,950.54255 997,746,950.54255

Nåværende markedsverdi på Bet more er $ 302.08K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BET er 997.75M, med en total tilgang på 997746950.54255. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 302.08K.