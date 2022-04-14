Bet Big Casino (BETBIG) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Bet Big Casino (BETBIG), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Bet Big Casino (BETBIG) Informasjon BETBIG is an innovative blockchain-based casino redefining the online gaming experience. Built on the Solana network, it combines the excitement of traditional casino games with the advantages of decentralization. Players enjoy lightning-fast transactions, minimal fees, and a secure, transparent environment. The platform offers a wide range of games, from slots and poker to live dealer experiences, all powered by cutting-edge Web3 technology. With real rewards, community-driven events, and staking opportunities, BETBIG aims to create a gaming ecosystem where fun meets financial empowerment. Offisiell nettside: https://betbig.casino/ Teknisk dokument: https://betbig.casino/files/BET-BIG-WHITE-PAPER.pdf Kjøp BETBIG nå!

Bet Big Casino (BETBIG) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Bet Big Casino (BETBIG), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 34.69K $ 34.69K $ 34.69K Total forsyning: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M Sirkulerende forsyning: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 34.69K $ 34.69K $ 34.69K All-time high: $ 0.00128704 $ 0.00128704 $ 0.00128704 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Bet Big Casino (BETBIG) pris

Bet Big Casino (BETBIG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Bet Big Casino (BETBIG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BETBIG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BETBIG tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BETBIGs tokenomics, kan du utforske BETBIG tokenets livepris!

