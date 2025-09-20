Bet Big Casino (BETBIG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00128704$ 0.00128704 $ 0.00128704 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.04% Prisendring (1D) -3.96% Prisendring (7D) -3.26% Prisendring (7D) -3.26%

Bet Big Casino (BETBIG) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BETBIG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BETBIG er $ 0.00128704, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BETBIG endret seg med +0.04% i løpet av den siste timen, -3.96% over 24 timer og -3.26% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Bet Big Casino (BETBIG) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 37.00K$ 37.00K $ 37.00K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 37.00K$ 37.00K $ 37.00K Opplagsforsyning 999.97M 999.97M 999.97M Total forsyning 999,974,520.061644 999,974,520.061644 999,974,520.061644

Nåværende markedsverdi på Bet Big Casino er $ 37.00K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BETBIG er 999.97M, med en total tilgang på 999974520.061644. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 37.00K.